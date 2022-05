Roma-Feyenoord, primi incidenti a Tirana: in ospedale albanese ferito alla testa, 8 olandesi interrogati

Nuove testimonianze di problemi di ordine pubblico a Tirana, sede della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Dopo i primissimi contatti di oggi pomeriggio, la versione online del quotidiano riferisce di un ragazzo albanese rimasto seriamente ferito alla testa. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale, con otto tifosi del Feyenoord condotti in commissariato per accertamenti: sarebbero tra i sospettati dell’aggressione ai danni del giovane cittadino di Tirana. Per ora nessun contatto tra il gruppo arrivato da Rotterdam e i romanisti, già in centinaia a Tirana.

(repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE