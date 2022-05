Roma Femminile, un derby stravinto e ora la finale di Coppa Italia

La partita non contava quasi nulla ai fini della classifica, ma un derby è sempre un derby. La Roma Femminile, già qualificata alla prossima Champions League, ha battuto la Lazio per 0-3 grazie alle reti di Mijatovic, Pirone e Haug. Questo match è servito alle giallorosse come preparazione per la finale di Coppa Italia, nella quale sfideranno la Juventus. Con questo risultato la Roma ha chiuso la stagione con 15 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, 54 punti conquistati (record) e 60 gol segnati, primato momentaneo di miglior attacco della Serie A.

(gasport)