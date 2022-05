Passati i festeggiamenti per la vittoria della Conference League, ora è il tempo delle scelte. La Roma ripartirà dalle certezze come Abraham e Smalling, ma ci saranno anche alcuni addii (Maitland-Niles, Shomurodov e Diawara). La differenza la faranno coloro che sono in bilico e tra questi appaiono Zaniolo, Cristante e Veretout: con loro i giallorossi possono fare cassa per poi reinvestire i milioni sul mercato. Di certo c'è una cosa, ovvero che in estate si cambierà molto.

(gasport)