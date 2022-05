Roma, cogli l'attimo

Non lo ammetterà nemmeno dopo il fischio finale di questa sera, ma la partita tra Roma e Bologna è una sfida di cui Mourinho avrebbe fatto volentieri a meno. Perché arriva prima dell'impegno decisivo in Conference contro il Leicester, e perché nel giro di 8 giorni i giallorossi dovranno affrontare l'importante trasferta di Firenze. E nella fase in cui parte della rosa avrebbe bisogno di rifiatare vengono comunque a mancare Oliveira - squalificato - e Mkhitaryan. Contro il Bolgona diversi i ballottaggi: Pellegrini dovrebbe fare gli straordinari, ma accanto a lui sarà ballottaggio Felix-Perez.

(Il Messaggero)