Roma, caccia all’ala: Guedes il preferito

Lisbona può essere un punto di partenza di Pinto in ottica mercato, il gm giallorosso infatti ha messo nel mirino Gonçalo Guedes. Ora il connazionale gioca nel Valencia, è assistito da Mendes – che a Trigoria è sempre più di casa – e ha il contratto che scade nel 2023. È lui il profilo da affiancare a Abraham chiesto da Mourinho, capace di sdoppiarsi in ala o seconda punta a seconda delle esigenze. Giocatore tecnico e di corsa, che ama partire a sinistra per rientrare con il destro. In stagione ha segnato 11 reti in 28 partite nella Liga, più altre 2 in 5 gare nella copa del Rey. Non ingannino le poche presenze. C’è un motivo contrattuale: se Guedes avesse superato quota 35 da almeno 45 minuti, il Valencia avrebbe dovuto pagare altri 5 milioni al Psg. Spesa che un club può fare se intende tenersi un calciatore. Non se vuole venderlo. Tradotto: se la Roma affonda il colpo, l’affare si fa. Anche perché Guedes non si opporrebbe di certo: “Se arriverà una proposta che sia buona per me e anche per la società, la valuteremo“, le sue parole non più tardi di un mese fa. La cifra di 40 milioni spesa dal club spagnolo 5 anni fa, a 12 mesi dalla scadenza è scesa nonostante l’ottima stagione del lusitano che ha già fatto sapere di non voler rinnovare. Pinto può giocarsi anche la carta Carles Perez (richiesto dal club iberico a gennaio) per abbassare l’esborso.

(Il Messaggero)