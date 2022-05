Roma caccia al top player

Mourinho è partito per le vacanze, ma resterà sempre in contatto con Pinto per progettare il mercato in vista della prossima stagione. I Friedkin faranno un grande colpo oltre a due acquisti di alto livello: per il top player, infatti, non si guarda solo Dybala. Lo Special One continua a dare la priorità al regista, la più grande lacuna della squadra. I giallorossi perderanno Mkhitaryan, che andrà all'Inter, il quale molto spesso è stato utilizzato proprio in quel ruolo durante la stagione.

Il percorso per Dybala è lungo e tortuoso. L'argentino non prenderà una decisione sul suo futuro prima di 10 giorni. La Roma può essere in corsa solo se lui cambierà le condizioni, infatti dovrebbe ridursi di molto l'ingaggio, considerato che parte da una richiesta di 7 milioni. Al momento l'Inter è in vantaggio, ma la Roma c'è. Giovedì durante la parata nella città Foti, l'assistente di Mourinho, ha fatto partire il coro per Dybala.

Un altro nome valutato è Douglas Luiz, che viene valutato circa 30 milioni nonostante abbia il contratto in scadenza tra un anno. L'Aston Villa ha preso Kamara, che era stato trattato anche dalla Roma a gennaio, motivo per cui il brasiliano potrebbe partire. La cessione di Olsen al club inglese a titolo definitivo (3,5 milioni il riscatto) potrebbe aiutare Pinto a farsi abbassare il prezzo. Douglas Luiz guadagna 3 milioni a stagione, una spesa sostenibile per i giallorossi. Quest'anno ha disputato 35 partite, nelle quali ha realizzato anche due reti e fornito 3 assist.

La Roma segue comunque Maxime Lopez del Sassuolo. Inoltre è tornato di moda anche Xhaka, che resta un pallino di Mourinho. La crescita dei capitolini potrebbe fargli tornare la voglia di provare un'esperienza in Italia.

