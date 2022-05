Riecco Spinazzola, l’asso di Mou per la finale

A sorpresa, Leonardo Spinazzola è stato schierato dal primo minuto contro il Venezia. Galvanizzato dal calore del pubblico, ha iniziato subito a carburare, macinando chilometri e mettendo in difficoltà i difensori dei lagunari. Nei 45 minuti che ha disputato, ha rimediato anche un cartellino giallo. Per qualcuno questa chance concessa da Mourinho potrebbe essere uno step verso la normalità, ma anche delle prove generali in vista della finale di Conference League. Qualora dovesse giocare anche contro il Torino, significherebbe che potrebbe essere una carta importante per la sfida contro il Feyenoord e lo Special One lo sa bene. L'esterno giallorosso ha già dimostrato grandi cose in campo europeo, soprattutto contro Ajax e Manchester United. Spinazzola è tornato ed ora sogna in grande. Ha alzato la coppa dell'Europeo da infortunato, con la Roma ha l'occasione di farlo con le sue giocate.

(La Repubblica)