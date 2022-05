“Ricordati di dimenticare Tirana”: il destino della Roma si compie stasera

Presenti: sull'aereo per Torino, dove stasera la Roma affronterà i granata, sono saliti anche Nicolò Zaniolo, Rick Karsdorp e Chris Smalling. Questo non vuol dire che scenderanno necessariamente in campo contro la squadra di Juric, ma sulla finale di Conference non dovrebbero esserci dubbi. Unico assente della trasferta piemontese è Mkhitaryan, ma l’armeno non ha ancora perso del tutto le speranze di essere tra i protagonisti del match dell’Air Albania Stadium.

Ma Josè Mourinho della finale di Tirana, per ora, non ne vuole sapere: l'unico obiettivo ora è battere il Torino. Una vittoria nell'ultima di campionato per i giallorossi significherebbe qualificarsi automaticamente all'Europa League, senza dover aspettare l'esito della finale contro il Feyenoord. Davanti a Rui Patricio, in quest'ultima di campionato, agiranno Mancini, Ibanez e Kumbulla. Sulle fasce Maitland-Niles e Spinazzola sono pronti a partire dal primo minuto, con Veretout e Sergio Oliveira a comporre mediana. El Shaarawy e capitan Pellegrini agiranno sulla trequarti, ballottaggio invece aperto tra Abraham e Shomurodov.

(La Repubblica)