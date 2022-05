Reja: "José è un grande, io tiferò per lui. Vedrete: l’Albania farà bella figura"

IL MESSAGGERO - Edy Reja, commissario tecnico della nazionale albanese, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Il tecnico ha parlato della finale di Tirana, soffermandosi su Mourinho e sulla Roma. le sue parole:

"La verità è che nessuno si aspettava questo boom della Conference League. L’Uefa pensava a una stagione sperimentale, invece l’interesse è aumentato nel corso dei mesi e ora ecco questa sfida tra due grandi squadre. Roma-Feyenoord potrebbe essere tranquillamente la finale dell’Europa League".

La presenza di José Mourinho è un valore aggiunto in questa finale.

"Mourinho è un protagonista importante degli ultimi vent’anni del calcio mondiale. Le ultime stagioni non erano state brillanti, ma la Roma lo ha ringiovanito".

Pronostico?

"In questi casi è sempre fifty-fifty. Io tiferò Roma, come è naturale che sia".

Sul rischio incidenti tra tifosi, dopo i fatti di Roma del 2015:

"Mi auguro che stavolta non si ripetano episodi come questo. A Tirana hanno curato con attenzione il piano sicurezza, per garantire la sicurezza e proteggere la prima finale europea organizzata in Albania".