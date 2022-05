Ranieri allo stadio. Nainggolan in visita

IL TEMPO - Uno ha prenotato il suo posto allo stadio domani, l’altro è tornato in visita a Trigoria. Claudio Ranieri e Radja Nainggolan sono due grandi ex che tifano ancora Roma. «Sarò all’Olimpico - ha detto il tecnico alla Gazzetta dello Sport - mi ricorderà i tempi in cui andavo in Curva. Il rapporto con il Leicester è stato un fatto professionale, il tifo mi ricollega al bambino che sono stato. Non posso tradirlo». Nainggolan è invece passato al «Bernardini» per salutare tanti vecchi amici. Lui che ha giocato la semifinale di Champions col Liverpool nel 2018. E ancora gli brucia.