Quello strano derby in Nazionale: Zaniolo e Zaccagni, l’incontro

Si saluteranno certamente con un po'di freddezza Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni nel ritiro della Nazionale. L'ex compagna del gioiellino della Roma è oggi quella del calciatore della Lazio e gli sfottò fioccati per il biancoceleste dopo la vittoria giallorossa della Conference League non hanno certo aiutato a sciogliere l'imbarazzo. Sarà il primo incontro tra i due dopo i cori di sfottò del romanista, su cui sta facendo luce anche la procura federale.

I video sono arrivati anche nella chat dello spogliatoio laziale, con i giocatori di Sarri che hanno condannato in maniera netta l’episodio: una mancanza di rispetto, il commento unanime. C’è anche chi si è chiesto come un calciatore possa essere convocato in Nazionale pochi giorni dopo un episodio così grave.

(La Repubblica)