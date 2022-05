Polemica sui biglietti per la finale. Anticipo al venerdì, scontro vicino

Gli ultimi 10 mila biglietti per la finale di Tirana del 25 maggio sono andati a ruba nel giro di un'ora. Partita ieri alle 12 la vendita libera degli ultimi tagliandi, una modalità che non sarebbe stata comunicata al Feyenoord: «Non siamo stati informati dalla Uefa di una vendita anticipata dei biglietti per la finale. Tutto ciò è inaccettabile». Le migliaia di richieste, però, hanno mandato in tilt il sistema, bloccando le vendite per circa un'ora.

Intanto cresce il malcontento della Roma: il club non sa ancora se otterrà l'anticipo a venerdì dell'ultima giornata di campionato contro il Torino. La richiesta è stata inviata ufficialmente alla Lega Calcio il 6 maggio. Ieri da via Rosellini è trapelata una prima risposta ufficiosa che rimanda la questione a lunedì. Il motivo è semplice: prima di decidere, si attendono i risultati della Lazio e della Fiorentina, impegnate rispettivamente nei due posticipi con Juventus e Sampdoria. Se i viola fossero ancora in corsa per un posto in Europa League, le possibilità si ridurrebbero. A Trigoria c'è disappunto: sia per motivi logistici, sia perché preparare una finale con così poco tempo a disposizione sarebbe un inedito.

(Il Messaggero)