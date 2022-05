Poco turnover per lo sprint verso l'Europa

Mourinho contro il Venezia ha visto i giocatori stanchi e per questo motivo ha optato per due giorni di riposo. Per la sfida contro il Feyenoord il tecnico avrà probabilmente a disposizione l'intera rosa a disposizione. Compreso Mkhitaryan, sul quale Mourinho conta molto. Nei giorni scorsi l'armeno ha fatto registrare progressi, ha ricominciato a correre e da martedì dovrebbe iniziare con il pallone. A Trigoria filtra ottimismo. Venerdì però c'è il Torino e per un posto in Europa la Roma rischia di dover puntare tutto sulla finale. Contro la squadra di Juric Mourinho farà turn over, ci sono giocatori stanchi e tre o quattro titolari dovrebbero riposare. Felix e Zaniolo dovrebbero recuperare, Spinazzola potrebbe aggiungere minuti, dietro potrebbe riposare Smalling. Potrebbe riposare Pellegrini. Intanto, mercoledì a Trigoria è previsto il media open day: ci sarà Mourinho in conferenza stampa e alcuni giocatori in mixed zone. La squadra partirà per Torino venerdì e alloggerà in un albergo in centro. La partenza per Tirana slitta a martedì, vigilia della finale. Totti sarà in Albania, ma dormirà in un albergo diverso da quello della squadra.

(corsport)