Plusvalenze, tutti assolti: Procura sconfitta anche in appello

Un’altra sconfitta per la Procura Federale. La Corte federale d’Appello, presieduta ma Mario Luigi Torsello, ha respinto ieri il ricorso sul caso plusvalenze, che in primo grado – davanti al Tribunale federale – si era concluso con l’assoluzione di tutti i 61 imputati. La Procura aveva chiesto per i vari dirigenti di società, tra i quali Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Aurelio De Laurentiis, ben 458 mesi di inibizione e multe per 2.32 milioni di euro. Anche ieri, come lo scorso 15 aprile, le tesi della Procura sono state respinte.

(corsera)