Pinto premiato con il Maestrelli: "Con Mou spazio ai giovani top"

A Frosinone ieri è andato in scena il Premio Maestrelli. Tra i premiati anche due volti della Roma, il general manager Tiago Pinto. Il g.m. della Roma ha preso parte al premio con un videomessaggio: «Un premio che mi fa piacere perché legato al settore giovanile. . La finale di Conference League dimostra come sia possibile fare un progetto per i giovani e unirlo al successo sportivo. Noi abbiamo scelto un tecnico che è molto bravo e ha dato importanza al settore giovanile della Roma. Se abbiamo avuto successo in questo percorso molto del merito è anche suo»

(gasport)