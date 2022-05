Per Veretout è una questione d'orgoglio

Da punto di riferimento nei suoi primi 2 anni alla Roma, con Fonseca, a seconda scelta nella squadra di Mourinho: Jordan Veretout nel giro di una stagione ha visto cambiare radicalmente la propria posizione in squadra. Ad incidere sicuramente la rottura nelle trattative per il rinnovo di contratto, ma anche alcuni comportamenti che l'allenatore non ha gradito. Con il Bologna, vista le assenze di Oliveira e Mkhitaryan dovrebbe toccare di nuovo a lui. Il suo futuro nel club di Trigoria sembra segnato, ma ci sono ancora 4 partite di campionato - più la Conference - per tentare di lasciare il segno.

(Corsport)