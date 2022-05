Per Solbakken si cerca l’intesa col Bodo/Glimt

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tre priorità per il mercato estivo: un centrocampista centrale (che unisca una buona struttura fisica a qualità tecniche), un esterno destro ed un difensore centrale di piede mancino. Tiago Pinto e Mourinho si stanno muovendo da mesi con questi tre obiettivi in testa, consapevoli che nel caso in cui si riuscisse a piazzare qualche esubero in uscita ci sarebbe la possibilità di fare altri movimenti in entrata. Un esempio è quello Carles Perez, destinato all’addio, che potrebbe essere sostituito da Solbakken.

L’ala norvegese è da tempo nel radar della Roma, che ha già da mesi trovato l’accordo per l’ingaggio con il suo agente. Le scintille della doppia sfida europea con il Bodo non hanno facilitato la trattativa, ma Pinto continua il proprio pressing per il calciatore, il cui contratto scadrà a dicembre 2022. A proposito di accordi contrattuali: mancano soltanto gli ultimi dettagli e poi sarà siglato il rinnovo di Felix, che quando è arrivato ha firmato ad un ingaggio molto ridotto, il più basso della rosa.