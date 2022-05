Per la Coppa festa al Circo Massimo

LEGGO (E. CHILLÈ) - Roma, il giorno dopo tra entusiasmo e caos. Oltre centomila tifosi hanno accolto i tre bus scoperti (uno con calciatori e staff tecnico, gli altri due con i dipendenti, lo staff dirigenziale e alcuni familiari) con la prima Conference League della storia. Il lento, ma trionfale percorso si è concluso non al Circo Massimo, ma al Colosseo. Probabilmente, neanche il club si aspettava una simile marea umana e si è preferito, per motivi di ordine pubblico, proseguire senza fermarsi. Una piccola delusione che però non cancella la gioia dei tifosi.

IL CAOS - Il centro di Roma è andato completamente in tilt, a livelli impensabili perfino per una città abituata a convivere con traffico e caos di ogni genere. Per farsi un'idea, i bus scoperti hanno impiegato quasi quattro ore per percorrere i circa 4,5 chilometri che separano via dell'Arcadia dal Colosseo. La circolazione era stata chiusa nei tratti interessati dal percorso, ma l'incredibile afflusso di tifosi ha causato inevitabili ripercussioni al traffico anche nelle aree circostanti viale delle Terme di Caracalla, via dei Cerchi, via di San Gregorio e viale Aventino.

LA FESTA - Per squadra e tifosi entusiasmo alle stelle per il primo trofeo dopo 14 anni (e 60 anni dopo la Coppa delle Fiere, competizione europea riconosciuta ufficialmente dalla Fifa ma non dall'Uefa). I tre bus scoperti sono stati raggiunti dalla marea umana ben prima dell'arrivo al Circo Massimo. La squadra, sui bus, accende fumogeni, beve birra e canta con i tifosi. Ci sono i cori che hanno accompagnato la Roma nelle ultime stagioni, quello per José Mourinho sulle note di Can't take my eyes off you, ma anche cori goliardici contro la Lazio, contro Paolo Di Canio e sulla gravidanza di Chiara Nasti, ex di Zaniolo e ora compagna del laziale Zaccagni. A Tiago Pinto e Dan Friedkin i tifosi chiedono in coro di portare Paulo Dybala alla Roma, mentre José Mourinho riceve sciarpe e addirittura prende in braccio un bambino portandolo sul bus scoperto.