Pellegrini eletto miglior giocatore della Conference

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il giusto riconoscimento per l'uomo che a Tirana ha alzato la coppa al cielo. Lorenzo Pellegrini è stato eletto dalla Uefa come miglior giocatore della prima edizione della Conference League. La ciliegina sulla torta arrivata al termine di una competizione giocata ad alto livello dal capitano giallorosso, che ha fornito un contribuito determinate per l'approdo della Roma in finale con 2 assist e 4 gol. Il più importante è quello realizzata a Leicester, che ha permesso ai giallorossi di tornare dall'Inghilterra imbattuti e di giocarsi la possibilità di staccare un biglietto per l'Albania nel ritorno giocato all'Olimpico.

Pellegrini è stato inserito anche nella top 11 della Conference appena conclusa. Oltre a lui la Uefa ha scelto anche Rui Patricio, Smalling e Abraham.

Intanto, dopo aver celebrato la vittoria al rientro nella Capitale, il numero 7 ha risposto alla chiamata del ct Mancini per le gare di giugno: oltre a lui anche Spinazzola, Zaniolo, Mancini e Cristante hanno raggiunto Coverciano. Niente nazionale invece per Karsdorp a causa di un problema all'adduttore accusato contro il Feyenoord.