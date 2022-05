Pellegrini: cuore di Capitano

Difficilmente Josè Mourinho rinuncia a Lorenzo Pellegrini: non lo farà neanche stasera nell'ultima sfida di campionato che fa anche da preludio alla finale di Conference League. La partita può valere il pass per la prossima Europa League, a prescindere dal risultato di Tirana. E il numero 7 tenterà di assicurare alla Roma una di quelle prestazioni che ha messo in mostra quest'anno. Nella stagione che sta per concludersi i numeri raccontano di un Lorenzo più in forma che mai. E ora serve l'ultimo sforzo per arrivare alla gloria.

(Il Messaggero)