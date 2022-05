Pairetto e Nasca «fermati» fino al termine del campionato

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Cartellino rosso per Pairetto e Nasca, arbitro e addetto al Var della sfida tra Spezia e Lazio. I due fischietti - il primo è stato appena promosso ad internazionale - non saranno più designati per le partite di questa stagione, con un arrivederci all’anno prossimo. La vicenda del fuorigioco di Acerbi e il disastro nella comunicazione hanno scatenato la reazione di Mourinho, che oltre a sottolineare l’episodio dei biancocelesti domenica si è lamentato per il trattamento riservato a Zaniolo: «Gli arbitri sono ossessionati da Nicolò, è consapevole di essere un bersaglio».

Dal suo ritorno in Italia alla guida della Roma non è stato proprio felice il rapporto tra lo Special One e la classe arbitrale, con numerose scelte contestate, che magari avrebbero dato ai giallorossi una maggiore serenità nella corsa al quinto posto. Ad accendere la miccia è stato il giallo per Pellegrini contro l’Udinese che non gli ha permesso di giocare il derby (situazione simile per Abraham pre-Inter). Poi c'è stata la contestazione per il contatto tra Hysaj e Zaniolo, con la Lazio che va successivamente in gol, e il mancato secondo giallo a Leiva.

Indimenticabile anche la topica di Orsato che fischia il rigore contro la Juventus e non convalida la rete di Abraham senza dare il vantaggio. Molte polemiche pure per la doppia gara con il Milan e grandi proteste per il penalty assegnato per fallo di Cristante con il Venezia. La lista degli errori edi altre situazionidubbie, con una mancata uniformità di giudizio (fallo sul gol di Zaniolo con il Genoa) hanno fatto alzare più volte la voce in casa Roma. «Basta, vogliamo un po’ di rispetto per i nostri tifosi. Voglio avere il diritto di giocarmela».

Una delle ultime sfuriate di Mou dopo il match con il Napoli, in cui manca un rosso a Zanoli esecondo molti anche un rigore su Zaniolo per fallo di Meret. Equità per combattere ad armi pari: è questo il desiderio espresso dalla Roma. In generale è stata un’annata più che tormentata per l’intera Serie A, con lamentele in quasi tutte le giornate di campionato. Le discussioni più aspre sono quelle sull’asse Inter-Milan: il rigore fischiato su Dzeko con l’Udinese ha fatto sobbalzare molti fan rossoneri, che già avevano recriminato per il fischio anticipato di Serra contro lo Spezia e per il fallo di Ranocchia su Belotti. La lotta scudetto sarà infuocata.