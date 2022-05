Otto italiane nelle coppe? La certezza arriva da Mou

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Un intricato caso regolamentare, che ha ingarbugliato persino i calcoli della Lega di Serie A. Se la Roma finisse ottava e vincesse la Conference League, quante squadre italiane farebbero le coppe europee nella prossima stagione? La risposta è otto, mentre fino a qualche giorno fa da Via Rossellini erano convinti che i club qualificati sarebbero stati comunque sette. Invece i giallorossi andrebbero in Europa League insieme alla quinta e sesta classificata in campionato, mentre la settima si qualificherebbe alla Conference. Il quadro si è però ribaltato negli ultimi giorni, perché - spiegano dalla Lega -la conclusione di alcune coppe nazionali all’estero ha determinato un eventuale posto in più per una squadra italiana. Il primo a chiarire tutto è stato Mourinho ieri, con la battuta rivolta al «sistema» che spinge per la Roma ottava.