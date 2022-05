Onorato (Assessore al Turismo): “Pronti a stimolare gli investimenti per lo stadio”

LEGGO (D. DESARIO) - Alessandro Onorato, 41 anni, è assessore del Comune di Roma. A novembre 2021 il sindaco Gualtieri ha messo nelle sue mani le deleghe per lo Sport, la Moda, i Grandi eventi e il Turismo.

Come dicono a Roma... tanta roba.

«Ringrazio il sindaco per la fiducia, sono le leve per far ripartire subito Roma. E ci siamo riusciti. Siamo già molto vicini ai numeri di turisti che la Capitale registrava nel 2019 prima della pandemia. Se oggi cercava una camera in un hotel a 4 o 5 stelle non la trovava».

E ha già riportato a Roma una Coppa europea.

«Non scherziamo. Il merito è dei giocatori, dell'allenatore della Roma e di una proprietà che ha progetti di crescita molto seri. Certo è innegabile che per la città sia un valore aggiunto anche a livello di immagine. Ed è la prova che a Roma si può vincere. Anzi si deve tornare a vincere».

Con stadi di proprietà delle società di calcio sarebbe più facile?

«Lo abbiamo detto dal primo giorno. L'amministrazione comunale è pronta ad accogliere e stimolare gli investimenti di Roma e Lazio. Ma la verità è che degli stadi non si deve parlare ma si devono fare».