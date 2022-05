Il Leicester sarà accompagnato a Roma da 3500 tifosi per sognare la finale di Conference League. L'attesa per la Foxes è paragonabile a quella della vigilia di Chelsea-Tottenham, che permise a Ranieri di vincere la Premier League. Rodgers sbarcherà nella Capitale nella giornata di oggi con ancora un dubbio: la coppia Vardy-Ihenacho dall'inizio oppure solo l'attaccante inglese in campo. Infine Dewsbury-Hall e Maddison dovrebbero essere regolarmente a disposizione.

(Il Messaggero)