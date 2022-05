Oliveira o Veretout, il dubbio è a centrocampo

Uno tra Oliveira e Veretout. Dovrebbe essere questo l’unico dubbio di formazione di Mourinho per la gara di stasera. Il tecnico deve decidere chi schierare in mezzo al campo al fianco di Cristante, con l’ex Porto favorito sul francese. Per il resto dovrebbe scendere in campo la formazione che senza l’armeno può considerarsi titolare in questo momento. Davanti a Rui Patricio ci saranno Smalling, Mancini e Ibanez; sugli esterni Karsdorp e Zalewski con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. Per i bookmakers la squadra di Mourinho è favorita: i betting analyst di Stanleybet.it offrono infatti il passaggio del turno della Roma a 1.57.

(corsera)