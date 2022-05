Olimpico, un sold out da pazzi. In 50mila per la gara in tv

Tutti allo stadio per la partita che non c’è. Come non c’è? No, non c’è. Ma si vedrà, con più spettatori a Roma che a Tirana. Questo è il paradosso della finale di Conference League, un appuntamento atteso dalla tifoseria giallorossa da ben 31 anni. A Tirana saranno presenti oltre duemila romanisti, mentre gli altri sono a caccia dei biglietti per lo Stadio Olimpico, dove la sfida si vedrà tramite l'installazione di vari maxischermi (due sotto le tribune ed uno per curva, oltre a quelli in alto). Questa iniziativa è stata replicata da Rangers ed Eintracht Francoforte ed anche il Feyenoord farà lo stesso. Ben 11.300 abbonati su 21mila totali hanno confermato il loro posto e per il momento sono oltre 35mila i tifosi giallorossi attesi. Il sold-out è fissato a quota 50mila e non è escluso che si possa raggiungere. Ci sarà tempo fino a martedì per acquistare i biglietti al costo di 10 euro. L'apertura dei cancelli è fissata intorno alle 18:30. Gran parte del ricavato verrà destinato a Roma Cares, per ampliare le attività della campagna "Superiamo gli ostacoli". L'idea è quella di mantenere lo stesso identico avvicinamento alla gara, ovvero facendo cantare "Mai sola mai" di Conidi e l'inno di Venditti. Inoltre, in caso di vittoria, la squadra non raggiungerà l'Olimpico.

(La Repubblica)