Olimpico, si ai maxi-schermi: Roma-Feyenoord a 5 euro

La Roma aprirà lo stadio Olimpico per la finale di Tirana del 25 maggio contro il Feyenoord. L'obiettivo sarà fare l'ultimo sold-out della stagione e consentire a chi non ha potuto raggiungere l'Albania di tifare a distanza per la squadra di Mourinho. Scelta che la società ha preso anche per via dell'enorme numero di persone che non potrà raggiungere Tirana.

I maxischermi saranno posizionati sulla pista d'atletica davanti ai settori, oltre a quelli sopra le due Curve. Al termine della partita non è previsto l'arrivo della squadra allo stadio, direttiva che non potrà essere assolutamente cambiata - specifica il club - in base agli eventi. Dunque, in caso di vittoria i calciatori non raggiungeranno i tifosi nell'impianto. L'Olimpico sarà gestito come se all'interno ci fosse un vero match: sono stati allertati steward, sicurezza e tutte le componenti per rendere fruibile lo spettacolo. Sarà questo l'unico evento cittadino in cui seguire la finalissima. La priorità sull'acquisto dei biglietti ce l'avranno come sempre gli abbonati che potranno acquistarli dalle ore 12 di giovedì 19 maggio fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio al costo di 5 euro. La stessa iniziativa sarà organizzata dal Feyenoord che spalancherà le porte del de Kuip ai tifosi olandesi durante la finale.

(Il Messaggero)