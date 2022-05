Olimpico esaurito. E ora si punta ai trentamila abbonati

Le date per la nuova campagna abbonamenti della Roma non sono ancora note, ma la sensazione è che la prossima stagione possa rappresentare un momento di rottura rispetto al passato. Con l'obiettivo di un trofeo e l'ambiente che sembra essere quanto mai compatto, l'obiettivo di raggiungere 30mila abbonati il prossimo anno sembra difficile ma non impossibile. Intanto il club giallorosso si gode il sold out col Bologna, quello col Leicester, e il quasi tutto esaurito per il match in campionato col Venezia.

(Gasport)