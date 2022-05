Olimpico amaro per Mourinho: “Ma adesso l’obiettivo è Tirana”

La Roma termina l'ultima partita casalinga stagionale con un pareggio. Il Venezia, già retrocesso, è stato capace di togliere ai giallorossi ben 5 punti su 6 disponibili tra andata e ritorno. Anche per i tifosi è stato un colpo al cuore, i quali in parte hanno svuotato gli spalti nonostante l'invito di Mourinho a rimanere al fischio finale: "A fine partita saluteremo i nostri tifosi che quest’anno sono stati fantastici. Speriamo di farlo dopo una vittoria", aveva detto l'allenatore, ma così non è stato. Ora la Roma dovrà pensare a Tirana, così come lo ha già fatto la Curva Sud, che ha esposto uno striscione con la scritta "Coronate i nostri sogni di gloria, forza ragazzi scrivete la storia". Al termine della gara la squadra ha effettuato un sobrio giro di campo indossando una maglia celebrativa. Il campionato è stato molto deludente, ma l'amore per questa squadra non passerà mai ed i tifosi lo hanno dimostrato ogni domenica, riempiendo l'Olimpico. Dopo anni ora si aspettano i fatti, l'occasione è ghiotta ed ha un solo nome: Conference League.

(La Repubblica)