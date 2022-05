Occasione Juric per battere una big: «Voglio il massimo per un gran finale»

Non regalerà la qualificazione in Europa League alla Roma il Torino di Juric, che contro i giallorossi punta a rafforzare il proprio decimo posto ed attaccare il nono, ma non solo: Il Toro non si è ancora tolto la soddisfazione di battere una big in questo campionato. Il tecnico granata non vuole cali di concentrazione proprio all'ultimo: «Vorrei un grande Toro fino all’ultima partita - ha detto il tecnico alla vigilia -. Vorrei rivedere le qualità di sempre del mio Toro, sarebbe un grande peccato non fare una bella partita fino alla fine. Certo, abbiamo un po’ di problematiche, ma contro la Roma voglio il massimo».

E intanto c'è attesa per capire cosa ne sarà di Belotti: il gallo indosserà ancora la fascia di capitano contro la squadra di Mourinho, poi si aspetterà la sua decisione in merito al futuro.

(Gasport)