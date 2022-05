Nasce la SuperChampions: già fa litigare Ceferin e Leghe

Poco più di un anno dopo l'annuncio della novità che doveva essere una risposta alla SuperLega, le principali novità che avrebbero dovuto caratterizzare la Champions League dal 2024 in poi già rischiano di scomparire. Il girone unico con 10 partite garantite ad ogni partecipante non è compatibile con i campionati a 20 squadre e una formula del genere drenerebbe ad un torneo come la Serie A qualcosa come 200 milioni di fatturato.

Per questo, le Leghe chiederanno, nel Congresso Uefa in calendario oggi a Vienna, la riduzione del numero di partite: oggi la previsione è di un aumento di 100 partite dal 2024 rispetto alla formula attuale. L’obiettivo realistico è portarlo a “solo” 48 partite in più, con 8 partite nel girone eliminatorio: in pratica, una mediazione esattamente a metà tra presente e volontà future. E poi c'è la questione della qualificazione attraverso il ranking, che mette d'accordo le big europee ma sembra poco equo nei confronti delle piccole.

(La Repubblica)