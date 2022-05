Napoli, l'addio tra le polemiche di Insigne: "Non sei stato una bandiera come Totti"

Addio tra le polemiche tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Oggi al "Maradona" il capitano del Napoli giocherà l'ultima partita in azzurro, prima di trasferirsi in Canada, dove lo attende la maglia del Toronto. Ecco un passaggio dell'articolo del Corriere del Mezzogiorno, in cui si legge il paragone fra Totti e Insigne:

"Lacrime? Tu parti, ma non vai in guerra, Lorenzo caro, hai fatto una scelta razionale e professionale, due aggettivi legittimi ma che non commuovono. Però sì, il saluto ti è dovuto. Tranquillo, nessuno pensava «de morì prima» del tuo addio, come hanno detto a un altro capitano, Francesco Totti. Quella sì fu una festa vera, perché quello aveva rifiutato il Real Madrid per la squadra che l’aveva messo al mondo del calcio. Lui sì, era una bandiera, tu non sei una bandiera".

