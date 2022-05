Mourinho vede la Roma piazzata

A Trigoria si respira l'aria tipica di quando ci si avvicina ad un grande evento. I figli di Ryan Friedkin, che ieri hanno seguito l'allenamento, vogliono essere aggiornati su tutto: organizzazione, formazione e condizione degli avversari. Il presidente invece arriverà direttamente per la partita. Mourinho si avvicina a questa sfida con la consapevolezza e la speranza di vincere un trofeo, ma anche con la paura di rimanere fuori dall'Europa e per questo motivo era molto deluso dopo il Bologna. Lui è abituato a vincere e a vivere queste partite ed in queste ultime sessioni di allenamento sta provando molto spesso i calci piazzati, la specialità della casa. Pellegrini è rimasto sul campo a provarli a lungo, così come i rigori. Lo Special One è rimasto soddisfatto dato che quasi tutti i tiri dal dischetto sono stati realizzati: l'ordine definitivo dei 5 verrà deciso al termine della sessione di oggi, ma potrebbe toccare ad Abraham, Pellegrini, Oliveira, Zaniolo, Cristante e Veretout.

La squadra si allenerà oggi pomeriggio dopo la conferenza stampa ed al termine resterà in ritiro. Mourinho sta trascorrendo moltissime ore a Trigoria in questi giorni, arriva la mattina e va via all'ora di cena per curare ogni minimo dettaglio. Ieri inoltre è tornato al centro sportivo Nainggolan, che ha salutato i suoi vecchi compagni.

(corsport)