Mourinho-Roma, il patto per la vittoria

José Mourinho ragiona del domani, o meglio ne scrive sui social, confermando l’amore per la Roma dei romanisti, che ha già sollevato sul tetto scoperto di un autobus da parata. E che conta di migliorare ancora nella prossima stagione, se supportato da adeguati investimenti. I Friedkin, da parte loro e per quanto potranno, ne asseconderanno l’ambizione, la voglia feroce di strutturare un progetto che possa arricchire la storia. Il primo obiettivo è il piazzamento tra le prime quattro della Serie A. La seconda, come ha ricordato ieri commentando un post di Abraham, è vincere l’Europa League, torneo stressante quanto domabile, considerando che pochi giorni fa ha reso felice l’Eintracht. La Roma, tra l’altro, partirà come testa di serie numero 2 della competizione, grazie al decimo posto nel ranking Uefa: al nastro dei partenti, in attesa delle retrocesse dalla Champions che entrano in gioco a febbraio, solo il Manchester United ha un coefficiente migliore. Un motivo in più per onorare l’Europa, che nelle ultime cinque stagioni è spesso stata foriera di soddisfazioni.

(corsport)