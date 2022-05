Mourinho: "Qui mi piacerebbe aprire un ciclo"

Prima del fischio d'inizio della sfida tra Roma e Venezia, il gm Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato, dichiarando che "la squadra del prossimo anno sarà migliore, con Mourinho nostro leader". Lo stesso tecnico ha ripreso il discorso al termine del match: "Ho un patto con la società e la gente. Io rimango qui, mi piacerebbe aprire un ciclo e fare un salto di qualità per provare a vincere lo scudetto, ma non è facile. Dobbiamo fare le cose con equilibrio. Le gente magari pensa che possiamo comprare giocatori A, B, C, ma non arriverà Mbappé".

Successivamente Mourinho ha parlato dei tifosi: "Siamo noi che dobbiamo ringraziare la gente, Loro sanno che diamo tutto quello che abbiamo. Io ho vissuto stadi così dopo la vittoria di un campionato, non mi è mai capitato per una squadra che invece chiuderà il campionato come noi. Questo club è speciale. Non posso rimproverare nessuno oggi. Abbiamo due partite importanti, ma a Tirana andiamo per prenderci la coppa".

Poi fa il punto sugli assenti: "Zaniolo, Felix e Mkhitaryan sono infortunati. Vediamo chi ce la farà per venerdì o la finale. Una cosa è certa: i giocatori stanno crescendo emotivamente. I tifosi possono avere dubbi sulla nostra qualità, ma non sulla professionalità".

Infine ha parlato anche Soncin, tecnico del Venezia: "Ho chiesto ai giocatori chi se la sentiva di giocare con la massima professionalità. E guardandomi come un pazzo mi hanno dato la risposta che volevo. La dignità e l'orgoglio non hanno prezzo".

(gasport)