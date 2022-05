Mourinho, più tempo per preparare la finale: Torino-Roma anticipata a venerdì 20

La Lega Calcio ha accolto la richiesta che Josè Mourinho aveva espresso ad alta voce subito dopo la semifinale vinta contro il Leicester: Torino-Roma si giocherà venerdì 20 e i giallorossi avranno più tempo per preparare l’ultimo atto della neonata terza competizione Uefa. La speranza è riportare in Italia un trofeo europeo che manca da 12 anni, cioè dalla Champions League vinta nel 2010 dall’Inter, allenata proprio dal portoghese, nell’anno del triplete. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Cosa è cambiato rispetto alle parole dell’amministratore delegato De Siervo, che sempre a nome della lega Calcio aveva ribadito la necessità della “contemporaneità delle gare con lo stesso obiettivo”? In primo luogo la percezione generale che per il calcio italiano – con la Nazionale che ha mancato la qualificazione al Mondiale per la seconda volta consecutiva-sia importante tornare a vincere qualcosa in Europa. Prima della decisione della Lega, a sorpresa ma non troppo, Mourinho aveva trovato un alleato sui social. Lapo Elkann, da sempre tifoso della Juventus, aveva sposato la causa giallorossa: “Mi auguro che la Roma possa vincere la finale. Unica squadra nelle competizione europee, da italiano non posso che sostenerla. E sarebbe giusto dare più tempo ai giallorossi per preparare la finale. #AnticipatelaRoma“.

(corsera)