Mourinho infiamma la volata Uefa. E la Lazio risponde

Le decisioni targate Pairetto-Nasca in Spezia-Lazio fanno discutere non poco. Per i due è arrivata la sospensione comminata dal designatore Rocchi, ma la posta in palio è alta e la corsa all'Europa si gioca sul filo. Al momento Roma e Lazio si trovano a parimerito a quota 59, con la squadra di Mourinho che può contare sul vantaggio negli scontri diretti. Ma Mou non ci sta e polemizza al termine del match col Bologna. E se anche sui social e nelle radio l'argomento principale è la polemica sulle decisioni arbitrali, la Lazio dirama un comunicato per rispondere neanche troppo indirettamente alle affermazioni dello Special One.

(Repubblica)