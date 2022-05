Mourinho col Torino stacca il pass per l’Europa

Missione compiuta per la Roma di Mourinho, che a Torino si aggiudicano la "prima" finale. I giallorossi, grazie alla vittoria per 0-3 contro Juric, staccano il pass per la prossima edizione dell'Europa League. Ora, per capire il posizionamento finale in classifica, bisognerà solo aspettare il risultato della Lazio contro l'Hellas Verona. In campo si è vista la Roma vera, con Pellegrini in campo per 80 minuti ed Abraham per 90. Proprio loro due hanno regalato a Mourinho questi fondamentali 3 punti: l'attaccante inglese, autore di una doppietta, è diventato il calciatore inglese ad aver realizzato più reti in una stagione di Serie A superando Hitchens. Infine il capitano ha trasformato il rigore dello 0-3. Nel postpartita Abraham ha commentato il match: "Ho cercato sempre di aiutare la squadra, è stato un campionato positivo. Ora vogliamo chiudere con un trofeo. Futuro? Il mio cuore è a Roma e con la Roma". Ora i giallorossi puntano dritto verso Tirana. L'unico pensiero ora è rivolto a Mkhitaryan, ancora in dubbio per la finale. La Roma arriva a questa sfida con la testa giusta, con l'entusiasmo alle stelle, con un popolo sognante e un tecnico vincente. Il Feyenoord di Slot è avvisato.

(La Repubblica)