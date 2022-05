Mourinho, caccia al pokerissimo

I tifosi della Roma sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, ma finora ogni volta che Josè Mourinho ha disputato una finale europea (Supercoppe escluse), ha portato a casa il trofeo. Gli è capitato 4 volte: il primo è la Coppa Uefa conquistata nel 2003 con il Porto contro il Celtic, superato 3-2 . L’anno successivo un vero e proprio miracolo sportivo: la conquista della Champions League, sempre col Porto, contro il Monaco, battuto per 3-0. Sei anni dopo Mou ha fatto il bis in Champions League con Inter, superando 2-0 il Bayern Monaco grazie ad una doppietta di Milito. Sette anni dopo, nel 2017, arriva un’altra finale: è quella di Europa League sulla panchina del Manchester United: contro l’Ajax (2-0). Quanto ci tenga ad essere il primo allenatore a vincere la Conference League, Mourinho lo ha detto più volte; per il momento è il primo tecnico della storia ad aver raggiunto la finale di tutte e tre le attuali competizioni europee. Anche se lui rivendica la Coppa delle Coppe del 1996-97.

(corsera)