Mou: «Voglio questa coppa»

«Per me la prima finale è quella contro il Torino. E però difficile farlo capire a Roma. C'è un'euforia generale che si sente e non aiuta a direzionare il focus in una partita. Io non ho problemi, mi è accaduto al Porto e all'Inter di dover vincere lo scudetto all'ultima giornata prima di disputare la finale di Champions. Qui invece è diverso. La gente non ti dice andiamo a Torino, esiste solo Tirana». Non è una resa, quella di Mourinho, ma poco ci manca. Anche per un vincente come lui, riuscire a focalizzarsi sul match di domani, fondamentale per raggiungere la qualificazione in Europa League già in campionato, è un'impresa ardua.

Mourinho non dimentica che il traguardo poteva esser stato già tagliato: «Mi dà frustrazione a pensare che meritavamo di essere quinti con tanti punti di vantaggio e non lo siamo. Perché? Per arbitri e Var contro di noi, per arbitri e Var a favore dei nostri avversari, per alcuni miei errori, per sfortuna, sono tanti i fattori». Avverte che il rischio è dietro l'angolo: «Abbiamo due finali da giocare e ipoteticamente si possono perdere tutte e due e finire fuori dalle coppe. Lo so, non è una situazione facile da gestire». Anche perché l'infermeria è tornata di colpo piena: «Mkhitaryan ha zero possibilità per Torino e poche per mercoledì. Zaniolo poche per Torino, di più per Tirana. Smalling è infortunato, non gioca domani ed è in dubbio per la finale. Karsdorp è quello che può recuperare più facilmente»,

Presente e futuro continuano a intrecciarsi. Così quando gli viene chiesto cosa manca per competere con le altre big, preferisce non rispondere. Lo farà a fine conferenza, avvicinandosi alla giornalista che gli aveva posto il quesito, sussurrandole all'orecchio la parola «soldi». E aggiungendo: «Hai capito perché non potevo risponderti?».

(Il Messaggero)