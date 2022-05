Mou, un affarone: solo lui sa unire successo sportivo e trionfo mediatico

Friedkin, padre e figlio, sono uomini d'affari. E sapevano che chiamando a Trigoria José Mourinho avrebbero fatto un affare. Viviamo dentro un calcio volubile, elettrico, irragionevole, senza più bussole. Mou è l'unico che conosce due strade certe: quella del successo sportivo e quella del trionfo mediatico. Mou, allenatore e guru del marketing: si sapeva, ma non aveva mai raggiunto picchi così. Certo devi affidarti. Accettare la sua dimensione. Un concentrato di meravigliose allucinazioni, istinto sportivo rapace, brutali ironie, tenerezza inaudita. I tifosi romanisti avevano bisogno di sprofondare in un incantesimo possibile, e non hanno esitato. Lui ha accettato un ingaggio da 7,5 milioni netti all'anno (Allegri ne prende 9) e si è presentato citando Marco Aurelio. La faccenda, dopo nove mesi, capirete che non è più soltanto calcistica: e forse, stavolta, è un po' sfuggita di mano anche a lui.

(corsera)