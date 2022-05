Mou sbotta: “Voglio rispetto”. E Spinazzola rivede il campo

Brusca frenata della Roma nella corsa all'Europa League, almeno per quanto riguarda la qualificazione attraverso il campionato. La stanchezza dei giallorossi per le fatiche di Coppa ha limitato la squadra di Mourinho, con un rigore concesso alla Fiorentina dopo pochi minuti di gioco che ha fatto il resto. Così il tecnico portoghese: «Spiegazioni per la sconfitta? Le spiegazioni l’aspettiamo noi da tante partite e non abbiamo spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione: dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali, rispetto ad una avversaria che ha avuto una settimana per prepararla, mi manca la spiegazione di Banti di Livorno».

Nello specifico, sul rigore di Karsdorp: «È un tocco e non fallo, l’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non è da VAR, ma Banti interviene. E se parliamo dei 3 punti di oggi, oltre al rigore, la Fiorentina è stata più forte e con un motore diverso, ha assolutamente meritato di vincere. Ma non stiamo parlando solo di oggi, ma di Venezia, Bologna, di tanti e tanti episodi. E non ci sono spiegazioni. Dov’è il signor Banti? Perché richiama Guida? Queste sono le spiegazioni. Abbiamo riconquistato il rispetto della nostra gente, meritiamo rispetto anche da loro».

Nella sconfitta, però, anche la bella notizia: Leonardo Spinazzola è tornato a disputare qualche minuto in gara ufficiale. Qualche corsa e pochi palloni toccati, ma è senz'altro uno step che fa sorridere il giocatore e anche Mourinho.

(La Repubblica)