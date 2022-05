Mou prepara la doppia finale. Spinazzola, c’è un posto a destra

Quattro giocatori in dubbio per la Roma, come dichiarato da Josè Mourinho: Smalling, Zaniolo, Karsdorp e Mkhitaryan. Di questi però i primi 3 sono partiti per la trasferta di Torino, ultimo ostacolo prima della finale di Conference. La concentrazione del tecnico portoghese sulla sfida di stasera è massima, ma qualche cambio nell'11 titolare dovrebbe comunque esserci. Smalling può effettivamente riposare, pronto a subentrare Kumbulla. Ballottaggio Oliveira-Cristante per affiancare Veretout a centrocampo, mentre dovrebbe partire titolare, stavolta a destra, Leonardo Spinazzola, con Zalewski ad agire sul lato opposto. Ballottaggio tra El Shaarawy e Perez, mentre Pellegrini e Abraham restano favoriti per una maglia dal 1'.

(Corsera)