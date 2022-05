Mou Mister 150 milioni

Mourinho ha lasciato Roma nella giornata di ieri per tornare nel suo Portogallo. Lo Special One ha subito inciso sul club giallorosso, giustificando anche i 7,5 milioni di euro di ingaggio che percepisce. In una sola stagione il valore che ha generato è di circa 150 milioni di euro almeno.

Per tutti quelli che l'hanno snobbata o considerata una coppa di Serie B o C, la Conference si è dimostrata una competizione di livello sia dal punto di vista delle squadre partecipanti sia da quello degli introiti: la Roma ha incassato 25,89 milioni, cifra che però è destinata a salire considerando anche la quota parte dell'incasso della finale e l'aggiustamento del market pool. Dal botteghino sono arrivati 5,5 milioni, altri 14,61 dai diritti della coppa, 1,42 dal ranking Uefa e almeno 4,36 dal market pool.

Alcuni calciatori della rosa hanno poi incrementato il loro valore: Karsdorp è passato da 8 a 18 milioni, Zalewski da 2 a 18, Abraham da 40 a 70, Cristante da 15 a 22, Bove da 0 a 6, Felix da 0 a 8, Pellegrini da 30 a 45, Ibanez da 20 a 25, Mancini da 25 a 30 e Kumbulla da 12 a 18. Solo con loro si arriva a 108 milioni. Altri invece non hanno reso come previsto come Shomurodov, Perez, Diawara e Veretout. Quindi, l'incremento complessivo può essere pari a 95 milioni.

L'altro valore immenso generato da Mourinho è quello legato alla passione dei tifosi. In questa stagione si sono verificati 16 sold out all'Olimpico e quasi 42 presenze di media, facendo incassare alla Roma quasi 16 milioni.

Infine, grazie alla figura di Mourinho ed alla vittoria della Conference, il marchio della Roma ha sicuramente ricevuto un upgrade. Mister 150 milioni è più quello che ha dato rispetto a ciò che ha ricevuto e quei 7,5 milioni per l'ingaggio sono stati investiti come meglio non si poteva.

(gasport)