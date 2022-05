Mou e l'ombra del pregiudizio

[...] La Conference League della Roma è il classico fiammifero che, complice il vento dell'estremismo passionale, ha dato fuoco alla foresta dei nostri giudizi (e pregiudizi, soprattutto). Josè Mourinho è speciale per quantità o per qualità? Per quantità: e allora? Lo scalpo di Tirana riassume le tappe di un processo che ci divide ormai dal 2002, quando il vate di Setubal si mise alla guida del Porto, accese il motore, ingranò la storia e la cambiò. La sua, di sicuro, ma non solo [...].

Pensate un po'che razza di putiferio ha sollevato il guizzo albanese di Mou. Una trave per la saga della Roma, ferma alla Coppa delle Fiere del 1961, una pagliuzza per il collezionista di trofei (già 26). Eppure siamo tutti qua, chi sdraiato e chi seccato, prigionieri di una dimensione che la nebbia della faziosità ci impedisce di cogliere. Mica si pretende la standing ovation.

(Corsport - R. Beccantini)