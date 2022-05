Mou e il giro di campo fuori dalla logica ma dentro l’incanto

Non esiste un altro posto dove una squadra possa vivere il suo arco di trionfo, fare il giro di campo tra la folla in estasi, dopo un pareggio casalingo contro una squadra già retrocessa, con il rischio di non qualificarsi alle coppe. Scena fuori dal canone, stride con la logica. In stagione la Roma ha fatto superato il milione di spettatori in tutto. La calciosofia di Roma spiazza: è il posto che nella disfatta canta, è successo contro il Bayern, con l'Inter, dopo la finale contro il Liverpool. José Mourinho con il tifo della Roma ha costruito un legame vero, un rapporto trascendente, oltre la realtà. Non sarà una finale di Conference League a spiegare cosa tiene in piedi l'incantesimo, con un campionato fuori dalle prime cinque e con 10 punti in meno rispetto al primo anno del crocefisso Fonseca. La finale di Tirana e la Conference League non sarà la spiaggia del giudizio finale su Mourinho: il tifo romanista non chiede una coppa, ma un'avventura, un castello in aria. A chi ama basta credere.

(repubblica)