Mou blinda Cristante e per Zaniolo servono 60 milioni

La vittoria della Conference League non stravolgerà i piani della Roma: nel mercato estivo non ci sarà spazio per colpi altisonanti alla Mourinho. Arriveranno invece innesti mirati, finalizzati comunque a compiere il salto di qualità. Intanto a Trigoria si dovrà pensare ai rinnovi: presto sarà formalizzato quello di Gianluca Mancini fino al 2027, mentre per Smalling c'è in ballo una clausola per il rinnovo automatico una volta raggiunto il tetto vicino al 50% delle presenze.

E poi ci sono Bryan Cristante, considerato un pilastro del presente e del futuro, e Nicolò Zaniolo, per il quale non si ascolteranno offerte inferiori ai 60 milioni di euro. Ma la volontà è quella di arrivare ad un accordo anche col classe '99.

Ormai ai saluti Mkhitaryan: l’armeno ha informato il club giallorosso dell’offerta ricevuta dell’Inter e il suo futuro sta per colorarsi di nerazzurro. In uscita anche Veretout - interesse del Marsiglia - e Carles Perez - che libererà il posto per Solbakken -. Verso la permanenza Shomurodov, Vina e Bove, mentre Sergio Oliveira verrà riscattato a patto che il Porto riveda le sue pretese al ribasso.

Tanto da fare, dunque, sul mercato, con la squadra che tornerà a radunarsi intorno al 4 di luglio per partire con destinazione ritiro - ancora in Portogallo - intorno al 10.

(La Repubblica)