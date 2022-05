Morso di Zeman a Mou: “La Conference? Torneo di serie B”

Zeman contro Mourinho. Due uomini opposti in tutto, dalla carriera al palmares, passando l'idea di calcio. Prima la preferenza del boemo nei confronti di Sarri alla vigilia del derby, poi vinto dai giallorossi, a seguire la risposta di Mourinho "Un allenatore con 25 titoli non va a rispondere ad un allenatore con due Serie B vinte". Ieri è esplosa nuovamente la questione, quando Zeman ha detto: "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno di quello che è questa competizione. Ma che coppa è, prima non c’era, non esisteva. È una competizione di basso livello, una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati. C’è stato anche il Barcellona ma penso l’abbia lasciata apposta". Escludendo lo scivolone sui blaugrana, l'attacco diretto del boemo ha fatto infuriare i tifosi giallorossi, che sui social hanno scritto: "Continua a sputare veleno sulla Roma, di cui si professava tifoso" e "D’altronde ha vinto talmente tante coppe europee che si può permettere di dare un giudizio". L'attesa è tutta per la conferenza stampa di oggi pomeriggio, alle 16:00, quando José Mourinho tornerà a parlare. Difficile prevedere la reazione dello Special One, che ha altri pensieri per la testa: la gara contro il Venezia è una partita da non sottovalutare, ma nella testa c'è l'avvicinamento alla finale di Tirana. La Roma partirà il 24 in giornata: la Uefa ha messo a disposizione in un campo, ha scelto l'hotel e ha creato due fan zone.

(la repubblica)