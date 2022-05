Mkhitaryan verso il sì. Ora il ballottaggio è tra Oliveira e Zaniolo

Le scelte sembrano fatte, manca solo un piccolo grande dubbio, legato a Henrikh Mkhitaryan, che José Mourinho vuole provare a recuperare a tutti i costi per la finale contro il Feyenoord. Sarà fondamentale il suo stato di forma: se potrà dare un contributo reale andrà in campo, altrimenti toccherà a Zaniolo. Il dubbio di Mourinho è proprio questo, tra il numero 22 e l'armeno. L'impressione è che Mkhitaryan possa stringere i denti e giocare: senza di lui la Roma ha segnato solo 2 gol nelle 4 partite successive al suo infortunio. La presenza dell'armeno è fondamentale. In ogni caso non avrà tanti minuti nelle gambe, motivo per cui Mourinho potrebbe farlo partire dal via, per poi cambiarlo in corsa con Zaniolo. Sarebbe rischioso far entrare a gara in corso Mkhitaryan, visto il rischio supplementari. A centrocampo dovrebbero giocare Sergio Oliveira e Cristante: il portoghese è in netto vantaggio su Veretout. In difesa giocheranno Mancini, Smalling e Ibanez, davanti ci saranno Pellegrini e Abraham, sulle fasce Karsdorp e Zalewski.

(gasport)