E' di una ventina di giorni l'assenza che si prospetta per Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio dal campo nel corso della semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester di Rodgers. Nonostante la lesione al flessore destro, la Roma spera di poter recuperare l'armeno per l'eventuale finale da giocare a Tirana, in programma il prossimo 25 maggio.

(Gasport)